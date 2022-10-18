МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник поднимается, свидетельствуют данные торгов. Склонность трейдеров к риску и удешевление доллара к мировым валютам поддерживают котировки промышленного металла. Аналитик раскрыл главную ошибку "долларовых королей"

По состоянию на 7.57 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,57%, до 3,4287 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,32%, до 7 562,5 доллара, алюминия — снизилась на 3,34%, до 2 229 долларов, цинка — опустилась на 2,53%, до 2 866,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 111,87 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе и медь, которые в этом случае становятся более доступными для покупки в другой валюте.

Кроме того, трейдеры больше склонны к риску. Так, фондовые индексы США показали рост в понедельник, азиатские биржи также растут во вторник. Рисковые настроения поддерживают спрос на сырьевые товары.