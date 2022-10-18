МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Доллар США во вторник снизился против британского фунта и других основных валют, так как после резкого разворота налогово-бюджетной политики Великобритании настроение инвесторов улучшилось. Новый глава британского минфина предупредил о будущем повышении налогов

Фунт продолжил расти после сообщения о том, что Банк Англии отложит количественное ужесточение до тех пор, пока рынки облигаций не успокоятся.

Пара фунт/доллар США выросла на 0,36%, до 1,1398, приблизившись к максимуму понедельника 1,144, самому высокому уровню с 5 октября.

Кроме того, японская иена отошла от достигнутого накануне нового минимума за 32 года против доллара США, тогда как чувствительный к риску новозеландский доллар, уже получивший поддержку со стороны более высокой, чем ожидалось, инфляции потребительских цен, продемонстрировал рост более чем на 1%.