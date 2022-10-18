МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника прибавляет 0,9%, следует из данных Московской биржи. Банковские депозиты в ЦБ составили 2,86 триллиона рублей

Индекс Мосбиржи к 10.03 по московскому времени повышался на 0,86% — до 2030,14 пункта, индекс РТС — на 0,78%, до 1035,88 пункта.