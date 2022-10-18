МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут после публикации статданных, которые в Германии превзошли ожидания аналитиков, следует из данных торгов. Доверие инвесторов к экономике Германии неожиданно выросло в октябре

По состоянию на 12.25 по московскому времени британский индекс FTSE 100 растет на 0,59%, до 6963,9 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 6066,43 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 12770,42 пункта.

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до минус 59,2 пункта с минус 61,9 пункта в сентябре. Аналитики, напротив, ожидали падения до минус 65,7 пункта.

На рост европейских котировок во вторник также оказывают влияния корпоративные новости из Швейцарии. Так, в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о том, что Credit Suisse Group AG рассматривает возможность продажи своего бизнеса по управлению активами в США. Акции банка дорожают сейчас на 1,65%, поскольку это может стать неплохим вариантом дальнейшей трансформации финансовой группы, которая, по последним данным, настоятельно требуется.

Кроме того, трейдеры в Европе обратили внимание на закрытие фондовых рынков США заметным ростом.