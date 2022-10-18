МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем немного снижается к доллару и повышается четвертый день подряд к евро, налоговый период оказывает поддержку российской валюте, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар получил по заслугам: оборона на уровне 60 рублей оказалась успешной

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск повышался на 10 копеек, до 61,75 рубля, евро снижался на 9 копеек, до 60,71 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 2 копейки до 8,51 рубля, а объем торгов им составлял 58,9 миллиарда рублей против 55 миллиардов по евро и 60,6 миллиарда по доллару.

Доллар повышался к рублю на 0,2%, евро терял 0,1%, юань — 0,3%. Рублевая цена нефти составляла около 5,65 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕНТ УСТОЙЧИВОСТЬ

Российская валюта в понедельник днем продолжает корректироваться четвертый день вверх против евро, однако к доллару рост приостановился. В МВФ прокомментировали валютную интервенцию в Японии

"Стабильность рубля в большей степени продолжила поддерживаться стабилизацией ситуации на российском валютном рынке. Умеренную поддержку рублю оказывает и фактор приближающегося налогового периода", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Рынок нефти снижается на 0,1%, до 91,5 доллара за баррель сорта Brent. Рынки продолжают оценивать перспективы вокруг баланса спроса и предложения на рынке. С одной стороны, опасения по поводу рецессии влияют на ожидания по спросу. В то же время трейдеры продолжают опасаться дефицитного рынка и недостаточных поставок.

В то же время, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом теряет 0,1% до 112 пунктов, сигнализируя о сохранении спроса на риск, что поддерживает курс валют развивающихся рынков.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта стабилизировалась на достигнутых уровнях, и на краткосрочном горизонте курс может консолидироваться в диапазоне 61–62,6 рубля за доллар, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Курс доллара остается стабильным к евро перед выходом макростатистики

"В случае пробоя уровня поддержки 61 рубль за доллар, курс может опуститься к поддержке 59,65 рубля. Подорожанию рубля будет способствовать налоговый период, пик которого придется на следующую неделю. Однако слабая динамика рынка нефти способна воспрепятствовать укреплению российской валюты", — добавляет он.

По мере приближения завершения недели продажи валютной выручки компаниями-экспортерами будут усиливаться, в связи с чем у курса сохраняется потенциал к движению ниже 61,5 рубля за доллар, оценивает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".