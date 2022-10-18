МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) считает нецелесообразным ограничивать неквалифицированных инвесторов в сделках с иностранными бумагами, предлагает ряд идей по доработке этой меры, в связи с этим направила письмо в ЦБ РФ в рамках обсуждения соответствующего проекта указания регулятора. В Центробанке считают накопление резервов в золоте нецелесообразным

Проект указания предусматривает, что иностранные ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы в иностранном недружественном государстве, доступны для квалифицированных инвесторов. Сюда же относятся бумаги, выплаты или учет прав по которым осуществляются финансовыми организациями, зарегистрированными в недружественном государстве. Это исключает возможность приобретения данных финансовых инструментов неквалифицированными инвесторами, указывает НАУФОР.

"НАУФОР не считает целесообразным введение запрета на приобретение иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами… предлагает не распространять ограничение на все иностранные ценные бумаги, эмитенты (бенефициары эмитентов) которых имеют тесную связь с Российской Федерацией", — говорится в письме.

В том числе ассоциация предлагает рассмотреть возможность не распространять ограничение на неквалифицированных инвесторов, в портфеле которых по состоянию на дату вступления в силу указания имеются иностранные ценные бумаги, "поскольку инфраструктурные риски, связанные с приобретением соответствующих финансовых инструментов, таким инвесторам хорошо знакомы и в полной мере учитываются ими при принятии инвестиционных решений".

В августе НАУФОР уже обращалась с письмом в ЦБ РФ. Ассоциация отмечала, что рекомендация Банка России не продавать иностранные бумаги неопытным инвесторам может усилить риски таких инвесторов — они лишатся возможности диверсификации свих портфелей. НАУФОР предлагала, например, ввести дополнительное предупреждение розничных инвесторов о рисках блокировки иностранных ценных бумаг.