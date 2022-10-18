МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут во вторник в пределах 2% на фоне сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. СМИ: агентство Fitch ожидает умеренную рецессию в США весной 2023 года

По состоянию на 17.24 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 1,65% — до 30682,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,84%, до 10871,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,59%, до 3737,7 пункта.

Ранее во вторник Goldman Sachs сообщил, что его общая выручка по итогам третьего квартала составила 11,98 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Акции банковского гиганта дорожают на 5%.

"Результаты сезона отчетности, оказавшиеся лучше опасений, вполне могут быть катализатором, который нужен рынкам, чтобы прервать стабильное снижение", — сказал агентству Блумберг аналитик B. Riley Арт Хоган (Art Hogan).

Трейдеры также оценивают макростатистику. Федеральная резервная система США ранее во вторник сообщила, что промпроизводство в стране в сентябре выросло на 0,4% к августу, в то время как ожидался рост только на 0,1%.