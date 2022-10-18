МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник продолжают повышаться вторую сессию подряд на фоне снижения доллара США. Между тем вероятность очередного значительного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США ограничивает потенциал роста котировок. Цена на золото демонстрирует стабильность на разнонаправленных факторах

Около 14.24 по Гринвичу спот-цены на золото выросли в цене на 0,1%, до 1649,89 доллара за унцию, а фьючерсы на золото снизились в цене на 0,5%, до 1656,00 доллара за унцию.

"Доходность казначейских облигаций снижается, а ралли доллара застопорилось… цены на золото несколько стабилизировались, поскольку пока не наблюдается возобновления понижательного давления", — отметил Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

Доллар упал к минимуму с 6 октября против корзины других основных валют. Снижение доллара делает золото менее дорогим для держателей других валют. Доходность казначейских облигаций также снизилась.

"В конце концов, основным драйвером цен на золото будет цикл повышения процентной ставки ФРС", — добавил Мойя.

Ожидания значительного повышения процентной ставки ФРС укрепились после выхода данных, указавших на очень высокую инфляцию. На рынке прогнозируют, что ФРС повысит процентную ставку в ноябре на 75 базисных пунктов.Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин во вторник заявил о нецелесообразности дальнейшего увеличения золотовалютных резервов в настоящий момент, так как подобные действия приведут к ускорению роста денежной массы.

Серебро на рынке спот подорожало на 0,2%, до 18,71 доллара за унцию.

"Внимание трейдеров на рынке золота и серебра по-прежнему в основном приковано к динамике индекса доллара США", — отметил старший аналитик Kitco Metals Джим Уикофф.

Платина подешевела на 0,2%, до 913,49 доллара, после достижения самого высокого за полторы недели уровня ранее в ходе сессии. Палладий прибавил 1,5%, до 2030,49 доллара.

Платина "по-прежнему получает поддержку со стороны активного восстановления спроса на автомобили на мировом рынке, и годовой рост числа регистраций новых автомобилей в ЕС составил 9,6%", — говорится в записке TD Securities.