МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Активность российского рынка корпоративных облигаций в ближайший год сосредоточится в верхних эшелонах, тогда как бум размещений в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО) завершен, говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". Профучастники рынка разрабатывают памятки для мобилизованных инвесторов

Облигационный рынок смог достаточно быстро выйти из состояния шока: если на конец 2021 года объем рынка корпоративных облигаций составлял 17,57 триллиона рублей — абсолютный рекорд за последние 10 лет — то к середине года объем рынка сократился на 5%, до 16,74 триллиона рублей. При этом к концу сентября объем почти восстановился до уровня 17,56 триллиона рублей, отмечают в агентстве.

Движущей силой такого восстановления стали эмитенты первого эшелона, которые при закрытых внешних источниках фондирования нарастили присутствие на локальном рынке. При этом эмитенты ВДО оказались в ситуации, когда все их родовые травмы – непрозрачность, критичная зависимость от рефинансирования, 100% опоры на розницу – не позволяют обеспечить достаточного объема размещения даже при предоставлении большой премии за риск, добавляют эксперты.

"Ситуация на вторичном рынке сильно ограничила возможности проведения первичных размещений, где инвесторы, как правило, требуют более высокого уровня доходности даже в нормальных рыночных условиях. При анализе сделок первоклассных эмитентов, которые выходили на рынок в 2021 и 2022 годах, можно отметить, что в целом по первичным размещениям кредитные спреды выросли более чем вдвое в отдельных случаях", — говорится в обзоре "Российский рынок корпоративных облигаций: возврат к качеству".

БУМ ВДО ЗАВЕРШЕН

"Мы ожидаем, что в ближайший год активность облигационного рынка сосредоточится в верхних эшелонах, где сочетание доходности и риска продолжит оставаться привлекательным и для институционалов, и для розничных инвесторов", — считают эксперты. В то же время высокорисковые эмитенты, для которых единственным источником ликвидности служат средства частных инвесторов, будут в трудном положении. Инвесторы, которые продолжают работать с подобными эмитентами, требуют за доступ к своим деньгам большей доходности, большей прозрачности, а также лучшей IR-активности. Эксперт сравнила доходы вкладов в банки и инвестиций в недвижимость

"Соответствовать таким параметрам многие компании не смогут или не захотят. Это значит, что бум размещений в сегменте ВДО завершен, а рынок не досчитается новых имен. Для действующих эмитентов ВДО каждое погашение, требующее рефинансирования, станет проверкой на выживаемость. Мы называем эту ситуацию проблемой-2023 и ждем, что она будет стоить рынку 20-25 дефолтов в течение года", — считают в агентстве.

За прошедший год в дефолт попали 13 эмитентов разных рейтинговых уровней и разных масштабов бизнеса. "Российский облигационный рынок дорос до состояния, когда событие дефолта перешло из разряда экзотики в разряд постоянного риска, с которым инвестору нужно уметь работать", — отмечается в обзоре. В 2023 году предстоят погашения и оферты бумаг корпоративных эмитентов с рейтингами категорий "BBB", "BB", "B" и без рейтинга в объеме около 183 миллиардов рублей по 135 бумагам.

ИЗ ВКЛАДОВ В ОБЛИГАЦИИ

После повышения ставки ЦБ РФ до 20% весной (впоследствии регулятор неоднократно ключевую ставку снижал, по итогам последнего заседания в сентябре — до 7,5%) многие инвесторы переложили средства в высокодоходные депозиты сроком от трех до шести месяцев. За полгода нормализации ставок депозиты вернулись к неинтересным уровням, но квазидепозитные бумаги эмитентов первого эшелона выглядят конкурентными по сравнению с более доходными, но при этом гораздо более рисковыми неликвидными облигациями в низких эшелонах. Госдума приняла закон о повышении кредитного качества ипотечных облигаций

По мнению экспертов, можно ожидать ситуацию, аналогичную той, что была в 2020 году, когда ставки по депозитам давали доходность значительно ниже рынка облигаций. "Поскольку премии за риск на облигационном рынке находятся на максимальных уровнях, а банки стремятся сокращать ставки по депозитам, мы ожидаем, что многие вкладчики перейдут на облигационный рынок для обеспечения более выгодного соотношения баланса риск – доходность", — говорится в обзоре.

"В условиях повышенной волатильности, рисков дефолта и значительных спредов к ОФЗ компаний первого эшелона мы ожидаем, что предпочтения частных инвесторов могут склониться в пользу более надежных заемщиков", — добавили в агентстве.