ТОКИО, 19 окт — ПРАЙМ. Курс иены на торгах в Токио в среду впервые с 1990 года упал до уровня 149,2 иены за доллар. Курс доллара усилил рост к иене на фоне статистики промпроизводства в США

С пятницы, когда курс составил 147 иен за доллар, обновление антирекордов падения курса иены происходит ежедневно. Отметка 149 и более иен за доллар опасна психологическим эффектом за счет приближения к уровню 150 иен за единицу американской валюты.

Тенденция продажи иены приобретает устойчивый характер. Чем ниже опускается курс, тем больше возрастает вероятность интервенций правительства на рынке для повышения курса, что со своей стороны вызывает опасения игроков.

Между тем, в отличие от ситуации 20-30 летней давности, когда низкий курс иены повышал привлекательность за рубежом товаров, произведенных в Японии, сейчас лишь 5% компаний ответили, что для них дешевая иена выгодна. Более 50% предприятий терпят убытки из-за падения иены.

Основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке. После интервенции 22 сентября, во время которой государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов), что стало рекордной цифрой для одноразовой интервенции, курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.