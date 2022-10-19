МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается против доллара и символически — к юаню, но прибавляет к евро: инвалюты торгуются на 61,64 рубля, 8,51 рубля и 60,59 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс японской валюты впервые с 1990 года упал до 149 иен за доллар

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 7 копеек, до 61,64 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,51 рубля, евро — снижается на 16 копеек, до 60,59 рубля.