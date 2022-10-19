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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221019/838504030.html
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и юаню
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Курс рубля в начале торгов среды снижается против доллара и символически — к юаню, но прибавляет к евро: инвалюты торгуются на 61,64 рубля, 8,51 рубля и 60,59 рубля... ПРАЙМ, 19.10.2022
валюта, рынки, новости, курсы валют, рубль, доллар, юань, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается против доллара и символически — к юаню, но прибавляет к евро: инвалюты торгуются на 61,64 рубля, 8,51 рубля и 60,59 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 7 копеек, до 61,64 рубля, юаня — на 1 копейку, до 8,51 рубля, евро — снижается на 16 копеек, до 60,59 рубля.