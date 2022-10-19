МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Американский стриминговый сервис Netflix по итогам прошедшего квартала увеличил число платных подписчиков на 4% в годовом выражении, до 223 миллиона, на предторгах акции компании подскакивают в цене на 14%, следует из отчетности компании и данных торгов. Disney обогнала Netflix по числу подписчиков во втором квартале

При этом чистая прибыль с начала года снизилась на 1,6% в годовом выражении и составила 4,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию за отчетный период составила 9,83 доллара после 9,9 доллара годом ранее. Но выручка компании выросла на 8%, до 23,8 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль Netflix уменьшилась на 2,9% в годовом выражении, до 1,398 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,1 доллара после 3,2 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период составила 7,926 миллиарда долларов, уменьшившись в годовом выражении на 0,6%.

В текущем квартале компания прогнозирует рост числа подписчиков до 228 миллионов.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.