МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается в среду утром, в то время как рынки ожидают публикации данных об инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и юаню

По состоянию на 7.37 мск курс евро к доллару снижается до 0,9841 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9852 доллара.

Курс фунта стерлингов к доллару в то же время растёт до 1,1324 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1318 доллара, курс доллара к иене опускается до 149,25 иены со 149,26 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,04%, до 112,17 пункта.

Эксперты прогнозируют, что статагентство Евростат подтвердит всплеск годовой инфляции в еврозоне на уровне предварительной оценки в 10% по итогам сентября. Месяцем ранее было 9,1%.

Также будет опубликована и статистика инфляции в Великобритании, не входящей в зону евро. Рынки полагают, что показатель достигнет 10% после 9,9% месяцем ранее.

Стоимость иены к доллару при этом остается на минимумах с 1990 года. Японский центробанк сохраняет ультрамягкую монетарную политику и удерживает ставку рефинансирования на отрицательном уровне в минус 0,1%, в то время как другие мировые ЦБ склонны поднимать учётные ставки для борьбы с инфляцией.