МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы выросли на увеличении аппетита к риску

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,51%, до 3 065,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,39%, до 1997,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,17%, до 16717 пункта. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,18%, до 2245,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,39%, до 6805,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,6%, до 27319,5 пункта.

Инвесторы в Азии ждали публикации макроданных в Китае, однако накануне государственное статистическое управление страны сообщило о переносе на неопределенный срок публикации данных о ВВП, промпроизводстве и розничным продажам.

Кроме того, отсутствие аппетита к риску подкрепляется антиковидными мерами в стране, которые способствуют замедлению экономических показателей.