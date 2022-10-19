МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды теряет почти 2% по основным индексам, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск падает на 1,67%, до 1998,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,91%, до 1019,87 пункта.