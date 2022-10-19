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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221019/838505493.html
Российский рынок акций открыл торги резким падением
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды теряет почти 2% по основным индексам, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.04 мск падает на 1,67%, до... ПРАЙМ, 19.10.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды теряет почти 2% по основным индексам, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск падает на 1,67%, до 1998,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,91%, до 1019,87 пункта.