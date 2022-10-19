МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением, свидетельствуют данные торгов. Японский Nikkei 225 поддержало ослабление иены к доллару. Европейские биржи в основном растут после данных по инфляции в еврозоне

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,19%, до 3044,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,16%, до 1981,84 пункта; гонконгский Hang Seng Index сократился на 2,38%, до 16511,28 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,56%, до 2237,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,31%, до 6800,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,37%, до 27257,38 пункта.

На текущей неделе не запланировано важных макроэкономических данных, поэтому инвесторы проявляют осторожность, оценивая факторы риска.

Так, рынки обратили внимание на то, что государственное статистическое управление Китая сообщило о переносе на неопределенный срок публикации данных о ВВП, промпроизводстве и розничным продажам. Такие новости вызвали опасение за экономику страны. При этом в Пекине с 16 по 22 октября проходит Двадцатый съезд Компартии Китая.

В то же время фондовые индексы США во вторник закрылись ростом на фоне сезона финансовой отчетности.

Японский Nikkei 225 получил поддержку за счет ослабления национальной валюты. Курс доллара к иене находится у минимальных уровне с 1990 года, что связано с ультрамягкой политикой Банка Японии. Более дешевая национальная валюта увеличивает относительную прибыл компаний-экспортеров.