МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду растут после того, как, в частности, стриминговый сервис Netflix заявил, что по итогам прошедшего квартала увеличил число платных подписчиков, следует из данных торгов. Акции Netflix дорожают на предторгах на 14%

По состоянию на 13.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,15%, до 30620 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 11261 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 3744 пункта.

Инвесторы внимательно следят за начинающимся сезоном финансовой отчетности компаний за третий квартал. Сегодняшнему оптимизму способствует отчет американского стримингового сервиса Netflix, который по итогам третьего квартала увеличил число платных подписчиков на 4% в годовом выражении, до 223 миллиона. На этом фоне акции компании дорожают на предторгах на 14%.

Внимание трейдеров в среду также будет обращено на предстоящую публикацию Бежевой книги Федеральной резервной системы США.