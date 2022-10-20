МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В четверг золото торгуется вблизи 3-недельных минимумов, так как повышение доходности казначейских облигаций США и опасения относительно еще более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) поумерили спрос на золото. Европейские фондовые индексы снизились после макростатистики из Германии

Около 07.09 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось почти без изменений, по 1627,98 доллара за унцию, ранее достигнув самого низкого с 28 сентября уровня 1621,20 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото на COMEX потеряли 0,1%, до 1632,70 доллара.

Индекс доллара США упал на 0,1%, несколько ослабив давление на котировки золота, но доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня с середины 2008 года.

"Золото остается уязвимым, так как темпы инфляции и перспективы стоимости заимствований далеко не благоприятны", — сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA. Котировки обрели некоторую временную поддержку около 1620 долларов, добавил он.

"Текущий тренд свидетельствует не в пользу ее сохранения, и не исключена проверка на прочность уровня 1600 долларов", — полагает аналитик.

Золото считается одним из инструментов хеджирования инфляционных рисков. Однако более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения драгоценным металлом, не приносящим гарантированного дохода. С начала года цены на золото упали примерно на 11%.

Экономическая активность в США на протяжении последних нескольких недель росла умеренными темпами, хотя активность в некоторых регионах оставалась на прежних уровнях, а в нескольких федеральных резервных округах был отмечен спад активности. Об этом Федеральная резервная система сообщила в среду в своем отчете, известном также как Бежевая книга. Ценовое давление в экономике остается повышенным, согласно отчету.

Бежевая книга едва ли поумерила ожидания относительно того, что ФРС в ноябре в четвертый раз подряд повысит ставки на 75 базисных пунктов.

Золото может консолидироваться выше уровня 1600 долларов, тогда как базовый индекс цен расходов на личное потребление в США, который будет представлен на следующей неделе, станет очередным важным фактором, определяющим перспективы цен на золото. Об этом сказал Илья Спивак, валютный стратег-аналитик DailyFX.

В среду запасы золота в биржевом фонде SPDR Gold Trust снизились на 6,08 тонн, что стало самым значительным дневным падением запасов с 6 июля.

Серебро на рынке спот упало на 0,2%, до 18,40 доллара за унцию, платина прибавила в цене 0,1%, до 884,75 доллара, а палладий снизился на 0,4%, до 1992,88 доллара.