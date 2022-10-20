МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российский финансовый рынок изолирован от последствий возможного обвала американского фондового рынка, однако негатив может "просочиться" через мировые рынки сырья и в первую очередь — энергоносителей, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. В ФРС и Белом доме высказали опасения по поводу обвала фондового рынка США

Представители американской Федеральной резервной системы (ФРС) и администрации президента США опасаются рисков обвала американского фондового рынка по аналогии с распродажами на британских торговых площадках, сообщила New York Times со ссылкой на источники. Власти пытаются выяснить, могут ли Соединенные Штаты испытать такой обвал, который способен ударить по домохозяйствам и усложнить борьбу против высокой инфляции, и для оценки этого государство привлекло экспертов Уолл-Стрит и международных специалистов, написала газета.

Эти опасения понятны из-за переоценки рисков в первую очередь структурных продуктов, которые были выпущены в погоне за высокой потенциальной прибылью и, соответственно, имеют повышенные риски, рассуждает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Резкое изменение условий в виде роста ставок толкнет вниз оценку портфелей, в том числе залогов, что обрушит рынок структурных продуктов, объем которого достаточно сложно оценить, что является дополнительным риском финансовых потерь", — говорит эксперт.

"Что касается России, то наш рынок в условиях санкций и контрсанкций достаточно изолирован от мировых площадок, поэтому бегство от глобальных рисков не приведет к выводу нерезидентами капиталов из РФ", — считает Брагин.

"Риски представляет "просачивание" негатива через рынки сырья и в первую очередь – энергоресурсов, особенно если в ОПЕК+ не смогут по каким-либо причинам договориться о стабилизации рынка нефти", — отметил он. В Федрезерве оценили прогнозы по безработице в США

"Влияние на РФ низкое и может транслироваться только через спад цен на сырье. При этом котировки цен на газ и нефть остаются высокими и на горизонте ближайших кварталов они останутся на комфортных уровнях. Поэтому влияние на экономику РФ ограничено", — добавляет Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".

Впрочем, и в принципе угроза какого-то обвала в ближайшем будущем не так велика, с учётом того, что американский рынок уже успел и так просесть, следует из слов эксперта. Рынок акций США по сути уже упал, с максимумов индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 27% — если не брать в расчет достаточно быстро выкупленный обвал "в пик пандемии", то это максимальное падение с кризиса 2008 года, обращает внимание он.