МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером умеренно растет, при этом в целом в течение торгов дня стоимость этого драгоценного металла показывает низкую волатильность, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото упали к трехнедельному минимуму

По состоянию на 20.03 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,7 доллара, или на 0,35%, до 1 639,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,04%, до 18,733 доллара за унцию.

В ходе четверга котировки на золото торгуются в достаточно узком диапазоне — максимально опускались до 1 626 долларов за тройскую унцию, а подскакивали — до 1 650 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,3%, до 112,65 пункта. Чем дешевле американская валюта, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что поддерживает цену на этот драгоценный металл.

Тем не менее, на рынках присутствуют опасения касательно следующего шага Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, по данным CME Group, 99,9% аналитиков прогнозируют повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта в ноябре, до 3,75-4% годовых.

С начала года американский регулятор постоянно повышает ставку для приведения высокой инфляции к целевому показателю в 2%. Ужесточение монетарной политики ФРС укрепляет доллар и повышает доходность американских гособлигаций, которые являются альтернативными золоту "безопасными активами".