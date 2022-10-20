МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг выросли на 1% на фоне ослабления доллара США, однако затем сдали большую часть позиций. Подъем на фондовых рынках и рост доходности американских гособлигаций заставили котировки этого драгоценного металла вернуться к уровням вблизи достигнутых ранее трехнедельных минимумов. Золото показало низкую волатильность на торгах в четверг

К 17.51 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1629,75 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки упали к минимуму с конца сентября. Фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,2%, по 1636,80 доллара за унцию.

"Мы по-прежнему полагаем, что если процентные ставки продолжат повышаться такими же темпами, цены на золото в краткосрочной перспективе будут оставаться под давлением", — отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures. "В центре внимания рынка остаются процентные ставки ФРС и ожидания относительно темпов их повышения", — добавил он.

Президент ФРС-Филадельфия Патрик Харкер ранее в четверг сказал, что центральный банк еще не завершил цикл повышения краткосрочных ставок ввиду сохранения высокой инфляции в США.

Повышение ставок в США увеличивает альтернативные издержки вложений в золото, которое не приносит гарантированного процентного дохода.

Доходность казначейских облигаций продолжила свой неустанный рост после официальных данных, которые неожиданно указали на снижение числа первичных заявок на пособие по безработице в США на отчетной неделе, что укрепило ожидания относительно существенного повышения ставок ФРС.

При этом другой отчет показал, что продажи на вторичном рынке жилья США в сентябре падали восьмой месяц подряд.

"Цены на золото в большей мере ориентируются на ожидания по поводу того, какие действия ФРС предпримет далее", — сказал Джеффри Сика из Circle Squared Alternative Investments.

Индекс доллара, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из других валют, упал на 0,2%.

Между тем европейские рынки акций выросли после того, как Лиз Трасс сообщила, что уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

Цены на серебро выросли на 1,3%, до 18,67 доллара за унцию, цены на платину поднялись на 3,1%, до 911,21 доллара за унцию, а палладий подорожал на 3%, до 2060,48 доллара за унцию.