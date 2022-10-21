МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые рынки в пятницу повышаются. Согласно сообщению в СМИ, представители Федеральной резервной системы, вероятно, обсудят, как просигнализировать о планах менее масштабного повышения процентной ставки в декабре. Ранее на рынках США наблюдался откат, связанный с падением акций социальных сетей после предупреждения Snap Inc по рекламной выручке. В ФРС заявили о намерении продолжать повышение ставок

The Wall Street Journal сообщила, что некоторые чиновники ФРС начали говорить о готовности в скором времени замедлить рост ставок и обсуждать, как просигнализировать о планах утверждения менее масштабного повышения в декабре.

"Надежды на то, что ФРС умерит или немного замедлит повышение ставок, поддерживают рынок", — сказал Андре Бакхос, управляющий партнер Ingenium Analytics LLC.

Фондовые рынки пострадали от опасений насчет того, что агрессивное повышение процентных ставок приведет к рецессии в экономике США. Доходность 10-летних американских гособлигаций ранее в ходе сессии достигла 15-летних максимумов.

При этом участники рынка по-прежнему убеждены, что четвертое повышение ставок на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании неизбежно.

Акции владельца приложения для обмена фотосообщениями Snapchat потеряли 28,96% после того, как компания отчиталась о самом медленном росте выручки за последние пять лет, поскольку рекламодатели сократили расходы в связи с высокой инфляцией и геополитическими проблемами.

Акции других компаний, которые зависят от рекламной выручки, включая Alphabet Inc и Meta Platforms Inc*, продемонстрировали снижение на 0,24% и 2,40% соответственно. Сектор коммуникационных услуг в S&P 500 потерял 0,4%.

"Компании нередко сокращают рекламные расходы в период обеспокоенности экономическим замедлением, — прокомментировал Роберт Павлик, старший портфельный управляющий Dakota Wealth. — Прямо сейчас инвесторы не хотят владеть акциями Snap или Meta*, и то же самое, судя по всему, ждет и Alphabet".

Dow Jones Industrial Average вырос на 345 пунктов, или 1,14%, до 30678,59 пункта, S&P 500 добавил 38,54 пункта, или 1,05%, до 3704,32 пункта, а Nasdaq Composite — 77,29 пункта, или 0,73%, до 10692,13 пункта.

Сезон отчетности за 3-й квартал пока проходит лучше, чем ожидалось, в результате чего аналитики, согласно данным Refinitiv, повысили общий прогноз относительно роста прибыли компаний из S&P 500 до 3,1% с 2,8% ранее на этой неделе. Тем не менее эта оценка значительно ниже июльского прогноза, достигавшего 11,1%.

Благодаря росту ранее на этой неделе, связанному с позитивной отчетностью, S&P 500 и Nasdaq Composite могут зафиксировать сильнейший недельный прирост за последние шесть недель. Недельный подъем DJIA может стать сильнейшим с конца июня.

Акции Verizon Communications Inc подешевели на 5,1%. Компания отчиталась о падении прибыли за 3-й квартал на 23%, а ее показатель прироста абонентов беспроводной связи не оправдал ожиданий.

Бумаги American Express упали на 5,7% после того, как она сообщила, что ее прибыль за 3-й квартал немного выросла.

Соотношение дорожающих и дешевеющих бумаг составило 2,08 к 1 на Нью-Йоркской фондовой бирже и 1,57 к 1 на Nasdaq.

В составе S&P зафиксировано пять новых 52-недельных максимума и 29 новых минимумов, а у Nasdaq — 12 новых максимумов и 196 новых минимумов.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская