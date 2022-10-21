МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Индекс доллара США, отражающий стоимость американской валюты против корзины других валют, сдал завоеванные позиции в пятницу после сообщений о том, что некоторые руководители Федеральной резервной системы просигнализировали о более сильном беспокойстве в отношении масштабных повышений процентных ставок в целях обуздания инфляции. При этом в руководстве центрального банка все же намереваются осуществить очередное масштабное повышение ставок на ноябрьском заседании. В ФРС заявили о намерении продолжать повышение ставок

Согласно сообщению The Wall Street Journal, руководители ФРС склоняются к необходимости повысить процентные ставки еще на 0,75 процентного пункта на ноябрьском заседании, хотя некоторые представители регулятора начали сигнализировать о желании замедлить темпы повышений ставок в скором времени.

В центральном банке США, скорее всего, будут обсуждать, нужно ли будет просигнализировать о возможности менее масштабного повышения ставок в декабре, и каким образом это сделать, говорилось в сообщении WSJ.

Индекс доллара США на момент написания статьи демонстрировал рост на 0,2%, до 113,2, после достижения ранее в ходе сессии 3-недельного максимума 113,95.

В этом году доллар значительно укрепился ввиду жесткой позиции ФРС и сильного спроса на него как на валюту-убежище на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив мировой экономики, охваченной проблемой высокой инфляции.

Несмотря на откат американской валюты на сообщениях о ФРС, индекс доллара остается около 20-летнего максимума.

"Действительно сложно ставить против того факта, что ФРС в дальнейшем нужно сохранять довольно агрессивный подход, — сказал Бипан Рай, глава валютно-стратегического отдела CIBC Capital Markets. — В конечном итоге, это означает, что доллар все еще склонен к росту".

Между тем японская иена на момент написания статьи падала против доллара США уже 13-ю сессию подряд и была нацелена на десятое подряд недельное падение. Пара доллар/иена торговалась с повышением на 0,43%, по 150,8.

Прорыв парой доллар/иена уровня 150 заставляет инвесторов опасаться интервенций со стороны Токио.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки сказал в пьяницу, что власти "сурово" боролись со спекулянтами, а управляющий Банка Японии Харукико Курода отметил, что центральный банк будет внимательно следить за динамикой валюты.

Британский фунт также находился под давлением, упав на 0,8%, до 1,1145 доллара на фоне подготовки правящей в Великобритании Консервативной партии к выборам преемника подавшей в отставку главе правительства Лиз Трасс.

В четверг, когда она объявила о своем уходе с поста, пара выросла на 1%.

Консервативная партия обладает подавляющим большинством в парламенте, и ей не нужно проводить общенациональные выборы еще два года. Внутрипартийные выборы нового лидера состоятся до 28 октября. Среди вероятных претендентов на этот пост — Борис Джонсон и бывший министр финансов Риши Сунак.

Доллар вырос на 0,6% против швейцарского франка.

Биткоин торговался почти без изменений по сравнению с предыдущим днем, по 18 949 долларов США на момент написания статьи, удерживаясь вблизи уровней, наблюдаемых в последние шесть недель.