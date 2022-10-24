МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Рынок избавляется от "токсичных" долларов и евро из-за санкций, что приводит к укреплению рубля, но так не будет бесконечно, считает глава Минфина Антон Силуанов. Силуанов назвал невозможным для стран ОПЕК+ диктат цен на нефть

"Сейчас поскольку и доллар, и евро — токсичные валюты, то участники рынка, наоборот, избавляются от такой валюты, продавая ее на рынке. Это влияет на укрепление рубля. Чем больше вводится ограничений на Российскую Федерацию, тем выше стимулы выходить из недружественных валют. Понятно, что так не будет бесконечно", — сказал он в интервью РБК.

Глава Минфина отметил, что раньше всегда, когда платежный баланс ослаблялся, цены шли вниз, рубль девальвировался, реагируя на это, поэтому, если платежный баланс будет ослабевать, это будет отражаться на валютных курсах.

Что касается привязки к доллару на биржевые товары, то Минфин не планирует полностью отказаться от нее, однако для налогообложения для них происходит перерасчет цены в рубли, заявил Силуанов.

"Вы абсолютно правы, мы к этому идем… Но совсем обойтись без доллара вряд ли получится. Товары нашего экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах. Поэтому для налогообложения мы вынуждены пересчитывать долларовые цены в рубли", — сказал министр, отвечая на вопрос о том, планируется ли отказ от привязки в доллару в расчете налогов, в частности, в формуле НДПИ на нефть.

По слова главы Минфина, отвязка от доллара уже началась. "Например, по акцизу на жидкую сталь у нас отсечка была 300 долларов за тонну, а планируется теперь 30 тысяч рублей", — пояснил он.

Силуанов добавил, что котировки экспортных товаров, которые можно поменять на рублевые, будут изменены.