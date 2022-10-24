МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Текущая ситуация не позволила крупнейшим банкам выплатить дивиденды в 2022 году, но Минфин России выступает за их выплату в будущем, заявил министр финансов Антон Силуанов. Силуанов рассказал об источниках средств для российской экономики

"Если говорить о банковском секторе, то в этом году крупнейшие банки дивиденды не платили, ситуация, очевидно, не позволяет это сделать. В то же время "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Роснефтегаз" и целый ряд других компаний приняли решения о выплатах. Сохранится ли такой подход на будущее? Посмотрим финансовые результаты компаний. Мы — за дивиденды", — сказал Силуанов в интервью РБК.

Он отметил, что все компании принимают решения о дивидендных выплатах самостоятельно, в зависимости от финансовых результатов, также этот принцип применяется и к госкомпаниям.

Минфин заложил в проект бюджета на 2023 год прогноз доходов от дивидендов на принадлежащие государству акции в сумме 544,1 миллиарда рублей, на 2024 год — 845,2 миллиарда, а на 2025 год — 823,6 миллиарда. Основную сумму власти рассчитывают получить от "Газпрома" и Сбербанка. При этом два крупнейших российских госбанка — "Сбер" и ВТБ — в текущем году отказались от выплаты дивидендов за 2021 год.