МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. ЦБ Египта разрабатывает индекс египетского фунта с целью отказаться от привязки национальной валюты к доллару, заявил в воскресенье глава ЦБ Хасан Абдалла. В ЦБ Египта сообщили о значительном росте доходов от туризма

По словам главы ЦБ, занявшего эту должность в августе, банк ведет независимую политику, но понимает необходимость координации действий не только с государственным, но и частным сектором.

Он напомнил, что в основном к доллару привязаны валюты нефтедобывающих стран, в списке которых Египет не числится. "К тому же США не являются основным партнером Египта", — подчеркнул глава банка.

"Поэтому, независимо от курса доллара, мы начали работать над созданием индекса египетского фунта – он будет учитывать несколько валют, возможно, золото и другие металлы", — заявил Абдалла в ходе выступления на Первом экономическом форуме Египта.

"Часть нашего успеха состоит в том, чтобы изменить впечатление, будто наша валюта привязана (к доллару – ред.)", — заявил Абдалла.

Глава ЦБ подчеркнул, что несмотря на падение по отношению к доллару, египетский фунт укрепился по отношению к турецкой лире, британскому фунту стерлингов и евро, "но люди этого не видят".

Абдалла также отметил, что власти планируют к концу года объявить показатели инфляции, ожидаемые ЦБ в течение ближайших лет. В сентябре показатель годовой инфляции в Египте превысил 15% впервые за почти 4 года.

Египетский фунт с марта упал по отношению к доллару более чем на 27%, на данный момент курс составляет 19,72 фунта за 1 доллар.

Министр финансов Египта Мухаммад Маайт сообщил в августе, что с начала года порядка 22 миллиардов долларов инвестиций были выведены из Египта, что затруднило обслуживание долга и привело к экономическому кризису в стране.

Египет в конце марта обратился в МВФ с просьбой начать консультации по поводу новой программы поддержки планов египетского государства по проведению полномасштабной экономической реформы. Программа может включать дополнительное финансирование.