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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221024/838559790.html
Курс рубля слабо снижается к доллару и юаню
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Курс рубля в начале торгов понедельника немного теряет против доллара и евро и так же символически слабеет к юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,44 рубля, 60,3 рубля... ПРАЙМ, 24.10.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника немного теряет против доллара и евро и так же символически слабеет к юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,44 рубля, 60,3 рубля и 8,314 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 29 копеек, до 61,44 рубля, евро — на 10 копеек, до 60,3 рубля, юаня — на 0,5 копейки, до 8,314 рубля.