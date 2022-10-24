МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника немного теряет против доллара и евро и так же символически слабеет к юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,44 рубля, 60,3 рубля и 8,314 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Силуанов рассказал о ситуации с долларом в России

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 29 копеек, до 61,44 рубля, евро — на 10 копеек, до 60,3 рубля, юаня — на 0,5 копейки, до 8,314 рубля.