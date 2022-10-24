МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают единой динамики, при этом гонконгский Hang Seng падает более чем на 4,7%, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля слабо снижается к доллару и юаню

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,89%, до 3011,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 1960,04 пункта; гонконгский Hang Seng Index падал на 4,74%, до 15443 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 1,08%, до 2237 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,68%, до 6789,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 27064,5 пункта.

Индексы Китая опускаются после новостей о том, что Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК. Решение было принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва. По словам аналитиков, инвесторы опасаются продолжения жесткой политики КНР относительно заболеваемости коронавирусом, поскольку карантинные ограничения вредят экономике.

"Чем более централизованной становится власть, тем выше риск чрезмерно усердной реализации директив сверху. Это произошло во время некоторых локдаунов во втором квартале", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика Pantheon Macroeconomics Дункана Ригли (Duncan Wrigley).

Трейдеры также оценивают статистику из Китая, согласно которой ВВП страны в третьем квартале вырос на 3,9% в годовом выражении, аналитики ожидали увеличения на 3,4%. Экспорт КНР за первые три квартала этого года вырос на 12,5%, импорт – на 4,1%.