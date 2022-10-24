МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром вернулся к росту по отношению к иене после резкого ночного падения, свидетельствуют данные торгов. Силуанов рассказал о ситуации с долларом в России

По состоянию на 8.32 мск курс доллара к иене увеличивается до 148,91 иены со 147,64 иены на закрытие прошлой торговой сессии.

Курс евро к доллару в то же время снижается до 0,9843 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,986 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 112,1 пункта.

В районе 2.30 мск, то есть на утренних торгах для Дальнего Востока, курс доллара за 10 минут обвалился сразу до 145,7 иены со 150 иен. Это произошло после того, как СМИ сообщили о проведении центробанком Японии в пятницу интервенции на валютном рынке. Власти Японии в свою очередь не комментировали появившиеся сообщения. До того иена неуклонно слабела к доллару, достигнув уровней лета 1990 года.

"Похоже, что японские власти совершили это действие, поскольку утренняя динамика не были основаны на реальных денежных потоках. Пусть ограничить глобальную динамику покупки доллара сложно, это поможет выиграть немного времени", — приводит агентство Блумберг слова исполнительного директора валютного отдела Credit Agricole в Токио Юдзи Сайто (Yuji Saito).