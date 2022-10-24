ПЕКИН, 24 окт — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) в понедельник продолжил ослаблять национальную валюту, в первый день после избрания нового руководства Коммунистической партии Китая курс юаня к доллару составил 7,1230, что стало минимальным показателем с июня 2020 года, следует из заявления на сайте ЦБ. Китай опубликовал экономическую статистику за 3 квартала 2022 года

При этом средний обменный курс юаня к доллару в понедельник упал на 44 базисных пункта, что стало самым низким курсом юаня со 2 июля 2020 года, когда он остановился на отметке в 7,1167.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва в воскресенье избрал новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли наиболее влиятельные партийные чиновники, которые в ближайшие пять лет будут принимать самые важные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны. Председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Военного совета ЦК КПК на третий срок.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в текущем году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику. Китай будет продвигать ценности мира и справедливости, заявил Си Цзиньпин

Но позднее, с конца апреля, ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты ввиду многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности, карантинных мер в Шанхае и вызванных ими перебоев в производстве и поставках товаров. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт.

В мае на фоне улучшения эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, а с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов.