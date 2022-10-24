МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Предполагаемая интервенция со стороны Банка Японии обеспечила иене в понедельник лишь краткосрочную передышку, доллар США оставался сильным, а британский фунт колебался на фоне выхода Риши Сунака на лидирующие позиции в забеге к креслу премьер-министра Великобритании, сообщило агентство Reuters. Власти Японии решили не объяснять причины резкого укрепления иены

Пара доллар США/японская иена в начале дня достигли максимума 149,70, после чего все за несколько минут обрушилась до 145,28. Такое развитие событий породило подозрения, что Банк Японии, действуя от лица Министерства финансов, проводит интервенции уже второй день подряд. Впоследствии пара снова приблизилась к 148,88.

"Такая динамика должна встревожить Минфин, потому что она свидетельствует о сильном спросе на пару доллар/иена при падении", — сказал Шон Уоллоу, старший стратег-аналитик Westpac в Сиднее.

"Момент для интервенции был хороший: доходной казначейских облигаций США все еще снижалась после пятничных новостей", — отметил он.

В пятницу акции подскочили в цене, а доходность казначейских облигаций США упала после сообщения Wall Street Journal о том, что руководители ФРС, вероятно будут обсуждать размеры будущих повышений процентных ставок. Это сообщение породило надежды на то, что политика ФРС может скоро совершить разворот.

Судя по всему, японские власти осуществляли валютную интервенцию в поддержку иены и в пятницу.

Это привело к падению пары доллар США/иена более чем на 7 иен, до 144,50.

Аналитик Barrenjoey, полагает, что японская иена еще не приблизилась к своему справедливому курсу. Курс доллара к иене упал на новости о вероятной интервенции ЦБ Японии

"Когда я применяю некоторые модели оценки для пары доллар/иена, то получаю невероятные результаты: например, что справедливый курс пары может составлять 170", — сказал он.

"Это показывает, насколько это важно, чтобы США вернули доллар на более низкие уровни, так как Банк Японии своими действиями не способен это сделать", — добавил он.

Трейдеры также подозревают, что Банк Японии выходил на рынок в определенные моменты в прошедшем месяце, чтобы поддержать свою валюту, которая в этом году упала против доллара на 22%.

Касаясь того, как Япония, имеющая классическую открытую экономику, вынуждена прибегать к интервенциям как на рынке облигаций, так и на валютном рынке, аналитики Goldman отметили: "Хотя это политика неоптимальна и неприемлема в среднесрочной перспективе, по нашему мнению, она может применяться в течение некоторого времени".

Доллар США также вырос против других основных валют, при этом индекс доллара повысился на 0,3%, до 112,24.

Пара евро/доллар упала на 0,2%, до 0,9831.

Британский фунт колебался на новостях о том, что Борис Джонсон отказался от претензий на пост премьер-министра, в связи с чем лидером гонки стал бывший министр финансов Риши Сунак. На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 1,1320.

Пара австралийский доллар/доллар США упала на 0,7%, до 0,6330. Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,3%, до 0,573.

Что касается рынка криптовалют, то биткоин вырос на 0,7%, до 19 316,00 долларов.