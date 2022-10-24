МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Котировки пшеницы в понедельник на CBOT падают на фоне укрепления доллара и ожиданий продления соглашения по зерновому коридору в Черном море. Цены на кукурузу и сою также снижаются. Фьючерсы на индексы США снизились в цене на новостях из Китая

Около 10.24 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу снизились в цене на 0,9%, до 8,43 1/4 доллара за бушель.

Индекс доллара вырос на 0,3% против корзины других основных валют, сделав деноминированные в американской валюте сырьевые товары более дорогими для держателей других валют.

В Украине сообщили, что в воскресенье судно с 40 000 тонн пшеницы отправилось в Йемен. Между тем сохраняется неопределенность относительно продления соглашения по зерновому коридору после 19 ноября.

"На рынке, судя по всему, предполагают, что сделка по зерновому коридору будет продлена", — отметил Тобин Гори из Commonwealth Bank of Australia.

Дожди в Австралии, являющейся экспортером пшеницы, также оказывают давление на котировки этой культуры.

"На юго-востоке Австралии все еще идут дожди, что вызывает сильные опасения относительно качества ожидаемого урожая", — отметили аналитики Agritel.

Минсельхоз Австралии прогнозирует, что урожай пшеницы в стране в 2022-2023 сельскохозяйственном году составит 34 млн тонн и достигнет второго по величине исторического максимума. В 2021-2022 сельскохозяйственном году урожай пшеницы в Австралии достиг 36,3 млн тонн.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT снизились в цене на 0,95%, до 13,82 1/2 доллара за бушель. Кукуруза подешевела на 0,7%, до 6,79 3/4 доллара за бушель.

Импорт сои в Китай в сентябре вырос на 12% по сравнению с сентябрем прошлого года, до 7,72 млн тонн, после нескольких месяцев низких объемов закупок, согласно опубликованным в понедельник данным таможенной службы.

"Маржа переработки сои в этом году низкая, что ограничивало импорт. Между тем переработчикам сои по-прежнему нужны поставщики, поэтому импорт и закупки возросли", — отметил Дарин Фридрихс из Sitonia Consulting