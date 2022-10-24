МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов понедельника после заметно позитивного открытия демонстрирует уже весьма умеренный рост — под влиянием разнонаправленных факторов внешней конъюнктуры, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.55 мск растёт на 0,27%, до 2049,19 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,58%, до 1056,62 пункта.

Ранее индекс Мосбиржи в ходе торгов дня максимально рос на 2,18%, после чего сбавил темпы роста.

"Значительный рост на старте торгов во многом был обусловлен позитивной динамикой на глобальных рынках в пятницу. Ключевые американские индексы прибавили более 2%. Однако нефтяной фактор отечественные рынки проигнорировать не смогли, поэтому ключевые российские индексы начали корректироваться", — отмечает София Кирсанова из УК "Первая".

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается сейчас на 0,8%, до 90,6 доллара за баррель.

Продолжение подъема в понедельник можно объяснить не только достаточно благоприятной обстановкой на зарубежных фондовых площадках, но и ожиданиями притока средств на рынок после выплаты значительных дивидендов ведущими российскими голубыми фишками в конце октября – начале ноября, а также отсутствием дальнейшего ухудшения внешнеполитического фона, тогда как сдерживающее влияние снижения цен на нефть пока остается ограниченным, уточнил Игорь Додонов из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости — акции "Совкомфлота" (+6,45%), ТМК (+2,09%), "Роснефти" (+0,37%).

"СПБ биржа" (+3,43%) впервые разблокирует часть замороженных бумаг клиентов. Площадка переведет часть иностранных бумаг с неторговых на торговые счета с 31 октября. Стоимость этих активов по состоянию на 19 октября составляла 312 миллионов долларов. Такая тенденция благоприятно будет влиять на восстановление доверия инвесторов к фондовым активам", — добавляет Кирсанова.

Кроме того, заметно дорожают бумаги "Русала", на 2,32%, на сообщении о подаче компанией иска в Высокий суд Лондона с требованием к главе "Интерроса" Владимира Потанина о возмещении нанесенных им убытков, отмечает также Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В лидерах снижения цены — акции "Самолета" (-2,36%), НЛМК (-2,04%), "Мечела" (-1,97%), АФК "Система" (-1,05%), ВТБ (-1,08%), Сбербанка (-1,01%), "Лукойла" (-0,81%), "Газпрома" (-0,8%).

Бумаги металлургов сегодня корректируются после активного роста стоимости в конце прошлой недели, полагает Чернов.

Также и ритейлер "Лента" (-0,13%) дешевеет против рынка — на результатах деятельности за прошлый квартал. "Ухудшение показателей прибыли было обусловлено ростом инвестиций в удержание "трафика" (посещаемости магазинов — ред.), увеличением количества промо-акций и смещением продуктового микса в сторону менее маржинальных (доходных — ред.) товаров, отметили в компании", — поясняет Додонов.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Главным экономическим событием текущей недели для российского рынка станет заседание ЦБ РФ, который, как ожидается, сделает паузу в цикле смягчения монетарной политики. Из сегодняшних внутренних корпоративных событий отметим публикацию компанией "Норникель" производственных результатов", — обращает внимание Додонов.

"Предполагаем, что после коррекции акции (металлургов — ред.) вернутся на положительную территорию уже на текущей неделе. Позитивным драйвером для них остается продление разрешения на поставки металлургической продукции из РФ в ЕС на два года", — добавляет Чернов.