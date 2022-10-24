МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Московская биржа возобновила торги всеми биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФами) на российские активы, следует из сообщения торговой площадки. Российский рынок акций снизил темп роста на удешевлении нефти

"С 24 октября 2022 года на рынке акций Московской биржи возобновлены торги всеми биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ) на российские активы. Инвесторы могут совершать сделки с паями 72 БПИФов, включая 49 фондов на российские активы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на бирже доступны для торговли паи 161 паевого инвестиционного фонда.

БПИФы выступают одним из оптимальных вариантов для неквалифицированных инвесторов, они предлагают готовые стратегии, освобождая от необходимости самостоятельно выбирать бумаги и оценивать риски каждого эмитента, также следует из релиза.

Московская биржа после небольшого перерыва возобновила торги биржевыми фондами 29 марта, тогда инвесторам стали вновь доступны бумаги фондов на акции и облигации российских компаний. 23 мая были возобновлены торги БПИФами на иностранные акции, а 19 сентября БПИФы стали доступны в рамках вечерней торговой сессии.