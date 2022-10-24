МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. "Газпром" по итогам аукциона, прошедшего 24 октября, получит право пользования двумя нефтегазоконденсатными участками недр — Чорон Юрях и Озерный — в республике Саха (Якутия), конкурентами компании были ЯТЭК и "Якутия-Газ", сообщили РИА Новости в Роснедрах. США принимают заявки на аукцион по продаже нефти из резервов до 25 октября

Чорон Юрях обладает перспективными ресурсами (по категории D1) нефти — 0,05 миллиона тонн, газа — 1,5 миллиарда кубометров и конденсата — 0,5 миллиона тонн. Прогнозные ресурсы (D2): 0,1 миллиона тонн нефти, 1 миллиард кубометров газа и 0,1 миллиона тонн конденсата, следует из материалов торгов. Итоговый платеж составит 1,232 миллиона рублей.

Озерный участок содержит по категории D1 — 0,05 миллиона тонн нефти, 1 миллиард кубометров газа и 0,1 миллиона тонн конденсата; по D2 — 0,1 миллиона тонн нефти, 1,2 миллиарда кубометров газа и 0,1 миллиона тонн конденсата. Его итоговая стоимость составит 1,136 миллиона рублей.

Кроме того, 24 октября прошли аукционы на более крупные участки — Тингнары и Баппагай. За них соперничали только ЯТЭК и "Якутия-Газ", "Газпром" заявку на участие не подавал. Право пользования этими участками выиграл ЯТЭК.

Тингнары с итоговой ценой 1,449 миллиона рублей содержит по D1: 0,09 миллиона тонн нефти, 3,9 миллиарда кубометров газа и 0,2 миллиона тонн конденсата; по D2: 0,28 миллиона тонн нефти, 4,4 миллиарда кубометров газа и 0,3 миллиона тонн конденсата. Ресурсы участка Баппагай стоимостью 2,711 миллиона рублей составляют 0,18 миллиона тонн нефти, 7,4 миллиарда кубометров газа, 0,4 миллиона тонн конденсата по D1; 0,54 миллиона тонн нефти, 8,4 миллиарда кубометров газа и 0,5 миллиона тонн конденсата по D2.

Все участки граничат с газоконденсатным месторождением Мастахское, принадлежащим ЯТЭК. Чорон Юрях и Тингнары также граничат с участком Толонский ЯТЭК, а Озерный — с газоконденсатным Соболох-Неджелинским месторождением "Газпрома".