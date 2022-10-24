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2022
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Российский рынок акций вырос третью сессию подряд
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос на 0,99%, повышение продолжается третий торговый день подряд, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 24.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос на 0,99%, повышение продолжается третий торговый день подряд, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,99%, до 2063,95 пункта, долларовый РТС вырос на 1,15%, до 1062,66 пункта.
За три торговых сессии рост составил уже 4,3%.