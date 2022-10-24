МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника вырос на 0,99%, повышение продолжается третий торговый день подряд, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к евро после выхода статистики по США

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,99%, до 2063,95 пункта, долларовый РТС вырос на 1,15%, до 1062,66 пункта.

За три торговых сессии рост составил уже 4,3%.