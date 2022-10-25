ПЕКИН, 25 окт — ПРАЙМ. Народный банк Китая (центробанк) во вторник снизил средний обменный курс юаня до 7,1668 за один доллар, следует из данных на сайте регулятора. Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо

Согласно данным банка, это минимальное значение курса с 18 февраля 2008 года. Во вторник курс юаня был снижен на 438 базисных пунктов.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты еще с конца апреля на фоне многочисленных вспышек коронавирусной инфекции, в частности, локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт. В мае на фоне улучшения эпидемиологической ситуации курс юаня начал расти, а с середины июня наблюдались его небольшие колебания в пределах не более 360 базисных пунктов.

Власти Китая в социально-экономическом плане развития страны, обнародованном на открытии парламентской сессии 5 марта, объявили о намерении сохранять стабильный курс юаня на рациональном и сбалансированном уровне в 2022 году, а также осуществлять взвешенную монетарную политику.