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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221025/838572809.html
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару, к юаню - растет
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Курс рубля в начале торгов вторника слабо снижается против доллара, но прибавляет к евро и юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,26, 60,29 и 8,31 рубля соответственно,... ПРАЙМ, 25.10.2022
валюта, рынки, новости, доллар, евро, юань, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника слабо снижается против доллара, но прибавляет к евро и юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,26, 60,29 и 8,31 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 7 копеек, до 61,26 рубля, евро — снижается на 31 копейку, до 60,29 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,31 рубля.