МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника слабо снижается против доллара, но прибавляет к евро и юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,26, 60,29 и 8,31 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы выросли в разгар сезона отчетности

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 7 копеек, до 61,26 рубля, евро — снижается на 31 копейку, до 60,29 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,31 рубля.