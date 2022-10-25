МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник на ослаблении опасений относительно инфляции, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Фондовые индексы Европы выросли в разгар сезона отчетности

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,74%, до 2999,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,34%, до 1936,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,77%, до 15298 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,37%, до 2244,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,38%, до 6804,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,25%, до 27311,5 пункта.

Аналитики отмечают позитивные настроения трейдеров, по их мнению, рост потребительских цен должен замедлиться. Это в том числе придает инвесторам уверенность в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре замедлит темпы ужесточения своей кредитно-денежной политики, что ощутимо и для азиатских рынков.

"Инвесторы становятся более уверенными в том, что инфляция замедлится, поскольку потребители меняют свое мнение относительно масштабных покупок. Ожидания величины учётной ставки Федрезерва останутся волатильными, однако усиливается мнение о том, что более слабая экономика позволит ФРС приостановить ужесточение политики после февральского заседания", — цитирует агентство Франс Пресс старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мою (Edward Moya).

Фондовые индексы Китая тем временем растут после падения днем ранее — Shanghai Composite опустился почти на 2%, Shenzhen Composite – на 1,8%, а Hang Seng Index обвалился более чем на 6%. Трейдеры отреагировали на новости о том, что Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генсека ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК.