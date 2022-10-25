МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром не демонстрирует определенной динамики, пока рынки пребывают в ожидании следующих действий от Федрезерва США, следует из данных торгов. Представитель ФРС: настало время начать обсуждать замедление роста ставок

По состоянию на 8.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически растет на 0,45 доллара, или на 0,03%, до 1 654,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,3%, до 19,247 доллара за унцию.

Во вторник утром цена на золото не демонстрирует яркой динамики, пока рынки продолжают ожидать дальнейших действий от Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 97,2% экспертов прогнозируют, что в ноябре ФРС снова повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

При этом в ожидании действий от Федрезерва курс доллара по отношению к другим основным валютам слабо меняется. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,06%, до 111,92 пункта. А чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, и наоборот.