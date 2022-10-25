МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов растет во вторник утром по отношению к доллару, инвесторы оценивают новости об избрании нового британского премьер-министра, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Риши Сунак стал новым премьером Британии

По состоянию на 8.25 мск курс фунта увеличивается до 1,1292 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1275 доллара.

Курс евро к доллару в то же время уменьшается до 0,9873 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9874 доллара, курс доллара к иене — до 148,93 иены со 148,96 иены на закрытии прошлой торговой сессии. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 111,94 пункта.

В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей консервативной партии Великобритании, он также займет пост премьера страны. Сунак станет уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового "плана поддержки" экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

"Многие видят в новом премьер-министре источник стабильности, особенно если сравнивать с хаотичным сроком Трасс, во время которого на рынках наблюдалась серьезная волатильность", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика XTB Валида Кудмани (Walid Koudmani).