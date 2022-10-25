МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди снижаются во вторник вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота остается стабильной в ожидании действий от ФРС США

По состоянию на 8.45 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,63%, до 3,4125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца также снизилась — на 0,89%, до 7556 долларов, алюминия – на 1,41%, до 2175 долларов, цинка – выросла на 1,02%, до 2958 долларов.

Котировки промышленного металла продолжают снижаться. В понедельник медь подешевела на Comex на 1,6% вслед за распродажами на китайских фондовых рынках, вызванными опасениями инвесторов за экономику страны после утверждения Си Цзиньпина на третий срок на должность генсека ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК. Аналитики полагают, что политика жестких ограничений в случае вспышек ковида может продолжиться и окажет давление на рост экономики.