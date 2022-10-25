МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются во вторник, следует из данных торгов. Гонконгский индекс Hang Seng упал до минимума с 2009 года

По состоянию на 12.22 по московскому времени британский индекс FTSE 100 снижается на 0,35%, до 6989,95 пункта, французский CAC 40 растёт на 0,36%, до 6153,68 пункта, немецкий DAX опускается на 0,41%, до 12879,7 пункта.

Европейские индексы торгуются преимущественно в минусе, негативная динамика наблюдалась также на закрытии бирж Азии, и фьючерсы на фондовые индексы США также снижаются.

Трейдеры также оценивают корпоративные новости. Так, акции банковской группы HSBC дешевеют на лондонской бирже на 6,7% после того как она сообщила о падении чистой прибыли за третий квартал в 1,9 раза.

Тем временем крупный немецкий производитель ПО, SAP, сообщил, что его выручка за предыдущий квартал выросла на 15% и составила 7,8 миллиарда евро, что превзошло ожидания аналитиков. Акции SAP растут в цене на 3,6%.

Инвесторы также оценивают макростатистику. Индекс делового климата в Германии снизился до 84,3 пункта c пересмотренного показателя сентября в 84,4 пункта. Аналитики прогнозировали уменьшение показателя до 83,3 пункта.