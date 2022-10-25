МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Дом.РФ" планирует до конца года разместить тестовый выпуск зеленых ипотечных облигаций, сообщила директор подразделения секьюритизации "Дом.РФ" Елена Музыкина. "Дом.РФ" предложил выдавать семейную ипотеку родителям с детьми до 18 лет

"У нас в плане на этот год есть тестовый зеленый выпуск облигаций — это из развития ESG-повестки… До конца года мы планируем сделать зеленые ипотечные облигации на портфеле нашего банка — банка "Дом.РФ", — сообщила она, выступая на конференции "Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России".

"Мы слышим от наших оригинаторов, что интерес к социальным и зеленым выпускам есть, но в ближайшей перспективе вряд ли это может отразиться положительно с точки зрения доходности при размещении. Но тем не менее очень многие участники рынка заинтересованы именно в развитии ESG-повестки. Мы сделали два социальных выпуска, и готовы такой продукт предложить", — сказала она.

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance), — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации).