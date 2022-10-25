Американские фондовые индексы во вторник растут после финрезультатов крупных компаний
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут после выхода финансовых результатов за третий квартал ряда крупных компаний США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.29 по московскому времени промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,61% — до 31692,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,57%, до 11126,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 растет на 1,06%, до 3837,76 пункта.
Во вторник такие крупные американские компании, как Halliburton Inc., General Electric, Coca-Cola, опубликовали свои финансовые результаты за третий квартал. Также инвесторы находятся в ожидании выхода результатов технологических гигантов Twitter, Microsoft, Google и Meta*.
"Инвесторы теперь сосредоточены на чистой прибыли и хотят доказательств более низких затрат, дисциплинированных расходов и отказа от погони за ростом доходов любой ценой", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Mirabaud Securities Нила Кэмплинга (Neil Campling).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/Financial_market/20221025/838583570.html