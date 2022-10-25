МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут после выхода финансовых результатов за третий квартал ряда крупных компаний США, свидетельствуют данные торгов. Индекс доверия потребителей в США в октябре снизился до 102,5 пункта

По состоянию на 17.29 по московскому времени промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,61% — до 31692,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,57%, до 11126,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 растет на 1,06%, до 3837,76 пункта.

Во вторник такие крупные американские компании, как Halliburton Inc., General Electric, Coca-Cola, опубликовали свои финансовые результаты за третий квартал. Также инвесторы находятся в ожидании выхода результатов технологических гигантов Twitter, Microsoft, Google и Meta*.

"Инвесторы теперь сосредоточены на чистой прибыли и хотят доказательств более низких затрат, дисциплинированных расходов и отказа от погони за ростом доходов любой ценой", — приводит агентство Блумберг слова аналитика Mirabaud Securities Нила Кэмплинга (Neil Campling).

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.