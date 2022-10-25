МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 3,23%, повышение продолжилось четвертый торговый день подряд, следует из данных Московской биржи. Гонконгский индекс Hang Seng упал до минимума с 2009 года

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 3,23%, до 2130,65 пункта, долларовый РТС — на 2,66%, до 1090,96 пункта.

За четыре дня рост индекса Мосбиржи составил уже 7,7%.