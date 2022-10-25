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https://1prime.ru/Financial_market/20221025/838584938.html
Российский рынок акций вырос по итогам вторника на 3,23 процента
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https://россиясегодня.рф
. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 3,23%, повышение продолжилось четвертый торговый день подряд, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 25.10.2022
рынки, новости, россия, мосбиржа, рынок акций рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника вырос на 3,23%, повышение продолжилось четвертый торговый день подряд, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 3,23%, до 2130,65 пункта, долларовый РТС — на 2,66%, до 1090,96 пункта.
За четыре дня рост индекса Мосбиржи составил уже 7,7%.