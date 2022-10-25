МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером растет на снижении курса доллара, следует из данных торгов и комментария эксперта. Цены на газ в Европе закрепились выше 1000 долларов за тысячу кубометров

По состоянию на 19.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,25 доллара, или на 0,2%, до 1 657,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,56%, до 19,297 доллара за унцию.

Инвесторы по-прежнему ожидают дальнейших действий от Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 95,7% экспертов прогнозируют, что в ноябре ФРС снова повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

Курс доллара чувствителен к действиям Федрезерва США. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,95%, до 110,92 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что и обеспечивает рост цены на этот драгоценный металл.

"В настоящее время динамика на рынке золота обусловлена взлетами и падениями его давнего врага — доллара США", — сказал порталу MarketWatch главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешинский (Colin Cieszynski).