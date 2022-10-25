МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника преимущественно ростом, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,01% — до 7013,48 пункта, французский CAC 40 вырос на 1,94%, до 6250,55 пункта, немецкий DAX — на 0,94%, до 13052,96 пункта.

На торги вторника повлияли ряд факторов. Во-первых, инвесторы обратили внимание на статданные по Германии. Так, индекс делового климата в стране в октябре снизился до 84,3 пункта с пересмотренного показателя сентября. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 83,3 пункта.

Во-вторых, трейдеры внимательно следят за сезоном финансовой отчетности за третий квартал. На этой неделе ожидается публикация финансовых результатов таких крупных компаний как Heineken, UniCredit, Deutsche Bank и других.