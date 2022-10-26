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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221026/838586780.html
Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и юаню
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Курс рубля на старте торговой сессии среды снижается к доллару, евро и юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,75, 61,7 и 8,43 рубля соответственно, следует из данных... ПРАЙМ, 26.10.2022
валюта, рынки, новости, рубль, евро, доллар, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Курс рубля на старте торговой сессии среды снижается к доллару, евро и юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,75, 61,7 и 8,43 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 26 копеек — до 61,75 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,43 рубля, евро — на 22 копейки, до 61,7 рубля.