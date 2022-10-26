МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Курс рубля на старте торговой сессии среды снижается к доллару, евро и юаню: иностранные валюты торгуются на отметках 61,75, 61,7 и 8,43 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Фондовые индексы Европы в основном выросли

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 26 копеек — до 61,75 рубля, юаня — на 2 копейки, до 8,43 рубля, евро — на 22 копейки, до 61,7 рубля.