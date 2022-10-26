МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20,687 миллиарда рублей при спросе в 76,456 миллиарда, говорится в сообщении министерства. ЦБ заявил, что доля нерезидентов в ОФЗ в России не изменилась

Цена отсечения составила 86,122% от номинала, доходность по цене отсечения — 9,89% годовых. Средневзвешенная цена составила 86,239% к номиналу, средневзвешенная доходность — 9,87% годовых.

Минфин РФ ранее в среду на безлимитном аукционе разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29021 с погашением в ноябре 2030 года на 123,58 миллиарда рублей при спросе в 218,699 миллиарда. Позднее в среду министерство проведет аукцион по размещению ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.